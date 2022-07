So sexy! Amal Clooney flasht im grünen Glitzer-Kleidchen!

Amal Clooney (44) zieht wieder einmal alle Blicke auf sich! Seit 2014 ist die hübsche Juristin die Frau an der Seite von George Clooney (61). Drei Jahre später krönten die Turteltauben ihre Liebe mit der Geburt ihrer Zwillinge Alexander und Ella. Vor Amal hatte der Hollywoodstar nie geplant, den Bund der Ehe einzugehen. Doch die Beauty änderte das. Kein Wunder – Amal ist nicht nur intelligent, sondern auch stets top gestylt!

Am Lago di Como in Italien gönnten sich der "Ocean's Eleven"-Darsteller und seine Gattin eine Date-Night. Dafür stylte sich Amal so richtig auf – und hüllte sich in ein grünes Minikleid, welches wunderschön funkelte. Dazu kombinierte die Rechtsanwältin große dunkle Ohrringe und eine dosenförmige Clutch. Ihre Mähne ließ sie wie immer leicht wellig über ihre Schultern fallen.

Stichwort Fashion: Amal setzt sich gerne mit viel Farbe in Szene. Beispielsweise präsentierte sie sich im April als Lady in Red und schlüpfte in New York City in ein enges Cocktailkleid in der strahlenden Signalfarbe. Diese scheint sie sehr zu mögen – denn auch auf einem Event im Mai entschied sich die Beauty für ein knalliges Blümchenkleid.

Getty Images George und Amal Clooney um Oktober 2021

ActionPress / Backgrid Amal Clooney am 28. April 2022

Getty Images Amal Clooney im Mai 2022

