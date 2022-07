Mini-Taille: Khloé Kardashian rekelt sich sexy im Bikini!

Khloé Kardashian (38) ist offensichtlich total stolz auf ihren Körper! Es ist kein Geheimnis, dass die Schwester von Kim Kardashian (41) für ihre Figur regelmäßig im Fitnessstudio trainiert. Die Ergebnisse ihrer harten Work-outs zeigt die Keeping up with the Kardashians-Beauty ihren rund 261 Millionen Social-Media-Fans immer wieder mit Bildern und Clips im Netz. Jetzt heizte sie ihrer Community mit heißen Urlaubsfotos ein – und darauf setzt sie ihren Körper perfekt in Szene!

Auf ihrem Instagram-Account veröffentlichte Khloé jetzt mehrere Schnappschüsse, auf denen sie total sexy für ihre Community posiert: Auf den Fotos rekelt sich die 38-Jährige in einem knappen schwarzen Bikini mitten im Meer auf dem Deck eines luxuriösen Bootes – und dabei setzt sie vor allem ihre Mini-Taille und ihre Rundungen in Szene. Zudem teilte sie einen kurzen Clip, in dem sie sich beim Sonnen zu Musik bewegt.

Khloés Fans waren bei diesem Posting etwas zwiegespalten – während einige Bewunderer den Beitrag feierten, sorgten sich andere User um die Gesundheit der Blondine. "Du siehst unglaublich aus", schwärmte beispielsweise ein Fan. Ein anderer brachte seine Bedenken zum Ausdruck und bat die Blondine darum, mit dem Abnehmen aufzuhören.

Getty Images Khloé Kardashian, Reality-TV-Star

Instagram / khloekardashian Khloé Kardashian im Juli 2022

Instagram / khloekardashian Khloé Kardashian im Juni 2022

