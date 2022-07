Wegen Sex-Detox: Kate Merlan trägt die Haare jetzt blond!

Kate Merlan (35) wagt mal wieder was Neues! Die Reality-TV-Bekanntheit ist dafür bekannt, ihr Aussehen gerne etwas zu optimieren: Ob Augenlidstraffung oder Vampir-Lifting – die Ex-Temptation Island V.I.P. -Kandidatin hat sich schon ausgiebig ausprobiert. Auch bezüglich ihrer Haare experimentiert sie gerne herum und färbte sie unter anderem schon blau, lila und immer wieder rot. Jetzt setzt sie allerdings auf eine natürlichere Farbe: Kate hat sich die Haare blond gefärbt.

"Ah, ich bin jetzt blond", schrieb sie zu dem Bild mit ihrer neuen lockigen Haarpracht auf Instagram. Kates Veränderung hat aber auch einen Grund: Sie möchte ihren Ehemann Jakub Jarecki (26) testen! Die beiden machen nämlich gerade ein Sex-Detox durch, um ihre Eheprobleme in den Griff zu bekommen. "Ich bin so gespannt, wie Jakub reagiert, er steht ja total auf Blond. Mal sehen, ob er der Versuchung widerstehen kann!", erklärt sie in ihrer Story. Der Fußballer war dann tatsächlich auch total begeistert von den Haaren seiner Frau. "Sex-Detox bedeutet ja, es dem anderen so schwer wie möglich zu machen. Es wird hart für ihn", jubelte sie.

Doch auch Kates Community zeigte sich ganz begeistert von dem neuen Look und überschüttete sie mit Komplimenten. "Wow wie toll du aussiehst, steht dir super", kommentierte ein User begeistert. "Das macht dich viel jünger!", ergänzte ein anderer zustimmend.

Anzeige

Instagram / katemerlan Kate Merlan und Jakub Jarecki im Juli 2022

Anzeige

Instagram / katemerlan Kate Merlan, Reality-TV-Star

Anzeige

Instagram / katemerlan Kate und Jakub Merlan, Juni 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de