Wegen sexueller Belästigung: Kevin Spacey verliert Filmrolle

Steht er vor kurz dem endgültigen Karriere-Aus? Am Donnerstag musste Kevin Spacey (62) im Londoner Gericht erscheinen, denn gegen den House of Cards-Darsteller wurden neue Anschuldigungen erhoben: Kevin soll in der Vergangenheit mehrere junge Männer sexuell belästigt haben. Kevin plädierte in allen Anklagepunkten auf unschuldig, doch die neuen Vorwürfe haben bereits jetzt massive Folgen: Der Schauspieler wurde aus einem Film gestrichen!

Einem Variety-Bericht zufolge musste der 62-Jährige aus einem bevorstehenden Film über Dschingis Khan aussteigen. Der Produzent von "1242: Gateway to the West" erklärte, dass der Schauspieler durch einen noch nicht angekündigten Hauptdarsteller ersetzt wurde. Bereits nach seiner Anklage im Mai hatten die Produzenten des Films begonnen, sich über die Zukunft des Projekts Gedanken zu machen.

Die Macher von "Peter Five Eight" sehen das hingegen anders: Kevin soll in dem neuen Thriller mitspielen. Nach seiner Anklage erklärten die Produzenten des Films in einem Statement: "Die Produktion hat weder Kenntnis noch Kommentar zu den verschiedenen kursierenden Anschuldigungen und glaubt, dass es eine Angelegenheit für die Gerichte ist, die Rechtsgültigkeit zu bestimmen, falls diese vorhanden ist."

