Hallöchen Popöchen! Vanessa Mai zeigt sich sexy im Bikini

Vanessa Mai (30) setzt sich richtig in Szene. Die Sängerin genießt derzeit gemeinsam Zeit mit ihrem Mann Andreas Ferber. Doch auch beim Entspannen schickt sie ihren Fans im Netz gerne den ein oder anderen ziemlich heißen Gruß. Erst im März hat sie ihren Fans mit hotten Pics aus ihrem Urlaub auf den Malediven eingeheizt. Jetzt zeigte Vanessa ein Mal mehr ihre attraktive Kehrseite.

Auf ihrem Instagram-Profil teilte die "Sommerwind"-Interpretin eine ganze Reihe Schnappschüsse von sich im schwarz-weißen Bikini in Zebra-Optik. Auf einem Boot rückt sie ihren Popo ins rechte Licht. Aber auch im Wasser genießt die 30-Jährige ihre Zeit sichtlich. Zu dem sexy Beitrag schrieb Vanessa ganz keck: "Hallo, wir sind am See" und ergänzte ihre Nachricht mit einem Smiley.

Bei ihrer Community kommt der Post richtig gut an. "Das isse, Vanessa, wie sie das Leben genießt und zwischen all der Arbeit auch mal Zeit zum chillen findet", freute sich ein User für sie. Ein anderer schrieb: "Du bist so unglaublich schön!

Instagram / vanessa.mai Vanessa Mai, Sängerin

Instagram / vanessa.mai Vanessa Mai im Juli 2022

ActionPress Vanessa Mai im September 2019

