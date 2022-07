Nach Patricia: Dieser Star steigt bei "Sex Education" aus

Es folgt der nächste Schock für alle Sex Education-Fans! Im vergangenen September ging die Geschichte des Teenagers Otis (gespielt von Asa Butterfield, 25) in die dritte Runde – umso größer war die Freude, als der Mega-Erfolg um eine weitere Fortsetzung verlängert wurde. Doch nach der Bestätigung der vierten Staffel der Aufklärungsserie gab die Ola-Nyman-Darstellerin Patricia Allison (27) ihren Serien-Exit bekannt. Jetzt wurde öffentlich: Auch dieser "Sex Education"-Star verlässt die Serie!

Achtung, Spoiler! Wer nicht wissen will, welcher Star ebenfalls die Serie "Sex Education" verlässt, sollte hier nicht weiterlesen!

Die Lily-Iglehart-Darstellerin Tanya Reynolds (30) wird "Sex Education" ebenfalls den Rücken kehren! "Die Entscheidung, die Quellen zufolge schon vor Monaten getroffen wurde, ist Teil einer kreativen Neuausrichtung der Serie, nachdem die Moordale High School am Ende der dritten Staffel geschlossen wurde", berichtete The Hollywood Reporter. Tanya spielte seit der ersten Staffel die Rolle der schrägen Schülerin Lily. Die englische Schauspielerin äußerte sich bis jetzt nicht zu ihrem Serien-Aus.

Patricia hatte vor wenigen Tagen zu ihrem Serien-Exit gesagt: "Ich habe es so sehr geliebt, bei 'Sex Education' mitzumachen und Ola zu spielen, aber leider werde ich in der vierten Staffel nicht mehr dabei sein". Außerdem ergänzte die 27-Jährige in der Sendung "Breakfast with Yinka and Shayna Marie" traurig: "Ich habe es drei Jahre lang gemacht. Und ich habe es wirklich geliebt."

Instagram / trishallison Die "Sex Education"-Stars Patricia Allison, Emma Mackey, Tanya Reynolds, Simone Ashley und Chinenye

Netflix Tanya Reynolds als Lily in "Sex Education"

Getty Images Tanya Reynolds, Schauspielerin

Getty Images Patricia Allison, Schauspielerin

