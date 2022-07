Noah Schnapp enthüllt "Stranger Things"-Wills Sexualität!

Noah Schnapp (17) setzt den Spekulationen ein Ende! Die Stranger Things-Fans sind begeistert – seit Mai wird die Geschichte rund um Eleven und Co. weitererzählt. Vor allem in der aktuellen Staffel merken die Zuschauer schnell: Ihre Serien-Lieblinge werden erwachsen – erste feste Liebesbeziehungen sind vorprogrammiert. Dennoch bleibt vor allem ein Charakter auf der Strecke: Will Byers! Fans vermuteten bereits, dass dieser womöglich schwul ist. Noah selbst überließ dem Publikum stets Raum für Interpretation – bis jetzt!

Gegenüber Varitey sprach Noah über seine "Stranger Things"-Rolle und bestätigte Will Byers' Sexualität: "Jetzt ist es zu 100% klar, dass er schwul ist und Mike liebt", gab der Schauspieler an. "Ich meine, es ist in dieser Staffel ziemlich klar, dass Will Gefühle für Mike [gespielt von Finn Wolfhard (19)] hat. Das haben sie in den letzten Staffeln absichtlich hervorgehoben. Sogar in Staffel 1 haben sie das angedeutet", fuhr der 17-Jährige fort. Noah selbst mag die durchdachte Entwicklung seines Charakters.

"Will hat nie wirklich etwas gefunden, wo er hingehört. [...] Das ist der Grund, warum so viele Leute [...] Will lieben und mit ihm mitfühlen können", schwärmte Noah von seiner "Stranger Things"-Rolle. "Dieser Mann kam auf mich zu und sagte: 'Wow, diese Will-Figur hat mir so gut gefallen. Ich habe mich so sehr in ihn hineinversetzt' – das zu hören hat mich so glücklich gemacht", berichtete der Star zufrieden.

Anzeige

Getty Images Noah Schnapp, Schauspieler

Anzeige

Courtesy of Netflix Finn Wolfhard, Noah Schnapp und Millie Bobby Brown in "Stranger Things"-Staffel vier

Anzeige

Netflix Finn Wolfhard als Mike Wheeler und Noah Schnapp als Will Byers in "Stranger Things"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de