Ist Jörn Lehmann der Papa von Nathalie Bleicher-Woths Baby?

Zurzeit erwartet Nathalie Bleicher-Woth (25) voller Vorfreude ihr erstes Kind. Wer der Vater ist, machte sie nicht publik – außerdem scheint sie auch keinen Kontakt zu ihm zu wollen. Im Netz feuerte sie bereits gegen den Erzeuger und gab an, dass er sie mies betrogen haben soll. Die Fans spekulieren seitdem fleißig, um wen es sich dabei handeln könnte – aber einige sind sich sicher: Ist Jörn Lehmann (24) der Vater von Nathalies Baby?

Unter dem letzten Post auf Instagram häufen sich die Kommentare seiner Follower, dass der TV-Darsteller an dem Baby-Drama rund um die Berlin - Tag & Nacht-Beauty beteiligt sein könnte. "Ich denke du bist der Vater von Nathalies Baby! Weil, bevor sie schwanger war, war sie mit ihm täglich zusammen. Wenn es so ist, dann schäme dich in Grund und Boden!", wetterte eine Userin wütend. Ein anderer Fan ist ebenfalls davon überzeugt: "Mal sehen, ob Jörn sich um sein Kind mit Nathalie im echten Leben kümmert."

Der Laiendarsteller selbst äußerte sich noch nicht dazu. Derweil bittet er seine Follower, dass sie ihn nicht mit Anschuldigungen bombardieren. "Ein Statement wird noch kommen. Die ganze Wahrheit kommt sowieso irgendwann raus und bis dahin geduldet euch bitte und hört auf, fremde Leute im Internet mit Halbwahrheiten zu beschuldigen", teilte er in seiner Story mit.

Instagram / nathalie_bw Nathalie Bleicher-Woth im April 2022

RTLZWEI/Foto: Magdalena Possert BTN-Darsteller Jörn Lehmann

Instagram / joernlehmann_ TV-Darsteller Jörn Lehmann

