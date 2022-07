Lässt sich Cristiano Ronaldo etwa Botox in Penis spritzen?

Cristiano Ronaldo (37) lässt wohl an der einen oder anderen Stelle etwas nachhelfen. Der Manchester-United-Spieler hat schon einige Erfolge in seiner Sportkarriere durchlebt, denn er gilt nicht umsonst als einer der besten Fußballspieler der Welt. Doch für seine sportliche Leistung muss der gebürtige Portugiese auch einiges tun und seine Muskeln täglich trainieren. An einer Stelle seines Körpers hilft aber auch der ganze Sport nichts: Cristiano soll angeblich Botox in seinen Penis spritzen lassen!

Laut dem spanischen Magazin La Razón lässt sich der Profikicker sein bestes Stück wohl gerne etwas aufbessern. Angeblich soll sich der fünffache Vater Botox in den Genitalbereich spritzen lassen, um somit einen größeren Umfang zu erzielen. So soll man die Dicke des Penis um zwei bis drei Zentimeter erhöhen können, die Behandlung ist aber reversibel und ein Erfolg ist nicht garantiert. Von dem Schönheitseingriff sollte aber nicht nur Ronaldo selbst profitieren, seine Frau Georgina Rodriguez (28) wird wahrscheinlich auch etwas davon haben.

Seine Frau und er verbrachten zuletzt gemeinsam mit ihren Kindern einige schöne Tage auf der Urlaubsinsel Mallorca. Georgina teilte auf Instagram sogar einige Bilder von sich und ihrer Familie: So sah man sie zum Beispiel mit ihren Kids gemeinsam im Wasser planschen oder mit Freunden ein Abendessen genießen.

Getty Images Cristiano Ronaldo im Mai 2022

Instagram / cristiano Cristiano Ronaldo im Juni 2022

Instagram / georginagio Georgina Rodriguez und ihre Kids im Juni 2022

