Hot! Lisa Marie Straube heizt ihren Followern im Bikini ein

Lisa Marie Straube bezaubert in ihrem funkelnden Bikini. Die Dortmunderin wurde durch ihre angebliche Affäre mit Mats Hummels (33) bekannt. Seither können ihre Fans ihr Leben im Netz begleiten und sie auf ihren Bildern bestaunen. Darunter befinden sich auch freizügige Fotos, in denen die Influencerin ihre heißen Kurven in Szene setzt. So auch in ihrem neusten Schnappschuss: Lisa zeigt sich ganz sexy in einem Bikini im Meer.

Auf Instagram postete Lisa jetzt ein Foto aus ihrem Türkeiurlaub mit der Unterschrift: "Eis ist billiger als Therapie". Man sieht die Beauty darauf im Meer stehen und in einem lilafarbenen Bikini, der mit Perlen und Anhängern bestückt ist, posieren. Ihre pralle Oberweite und schmale Taille kommen darauf sehr gut zum Vorschein. Das scheint ihre Fans zu begeistern. "Was für eine schöne Figur" oder "Du bist die schönste Frau, die ich kenne", lauten die Komplimente ihrer Follower in der Kommentarzeile.

Doch auch wenn sie aktuell viel positives Feedback für ihren Post erhält, ist das nicht immer so. Vergangenen Monat beschimpfte sie ein Nutzer unter einem ihrer Bilder mit den Worten: "Etwas zu viel Hurentochter für meinen Geschmack." Lisas Mutter ließ diese Beleidigung jedoch nicht unbeantwortet stehen. "Eine Hure bin ich zufälligerweise nicht. Da musst du mich mit jemandem verwechseln", konterte sie.

