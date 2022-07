Transphobie-Vorwurf: Ben Melzer und Jan Leyk zoffen weiter!

Es geht in die nächste Runde! In den vergangenen Wochen ist es zwischen zwei Realitystars zu einer Schlammschlacht gekommen: Der einstige Berlin - Tag & Nacht-Darsteller Jan Leyk (37) sorgte mit seiner Aussage für eine Menge Ärger, indem er Benjamin Melzer im Netz als "Freundin" betitelte. Der 35-Jährige, der sich in der Vergangenheit einer Geschlechtsangleichung unterzogen hat, reagierte prompt und leitete daraufhin rechtliche Schritte ein. Jetzt schießt Jan wieder zurück!

In seiner Instagram-Story meldet sich der 37-Jährige bei seiner Community wieder zu Wort. "Ben, du hast die Priorität nicht darin, zu enttabuisieren oder anderen Leuten zu helfen, der einzige Arsch, der dich interessiert ist dein eigener", wirft Jan ihm vor. Laut des Kampf der Realitystars-Teilnehmers handele es sich bei dieser Aktion um reinen Humor und er fragt sich: "Warum können wir Menschen mittlerweile so wenig über uns selber lachen?"

Jan verkündete zudem, dass er seine Community weiterhin auf dem Laufenden halten würde und keine Angst vor weiteren Abmahnungen habe. "Ich weiß schon ganz gut, was ich darf und was ich nicht darf, weil ich werde in der Tat von echten Juristen vertreten", ließ er seine Community wissen.

Benjamin Melzer

Jan Leyk am Flughafen von Mallorca

Jan Leyk, DJ

