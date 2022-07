Drei Monate Sex-Detox: Kate Merlan hat elf Kilo zugenommen

Die Pause hat Kate Merlan (35) wohl zugesetzt! Zwischen der TV-Bekanntheit und ihrem Mann Jakub Jarecki (26) lief es in letzter Zeit nicht mehr so gut im Bett, weshalb die beiden sich einer Herausforderung stellten: Sie machen momentan ein Sex-Detox für drei Monate, was bedeutet, dass sie auf jegliche Zärtlichkeiten wie Kuscheln, Anfassen und mehr verzichten. Doch ihre Challenge hat für die ehemalige Temptation Island V.I.P.-Teilnehmerin Folgen: Kate hat während ihrer Sex-Pause elf Kilo zugenommen!

In ihrer Instagram-Story berichtete die Beauty, was die bisherigen Monate ohne Sex mit ihr gemacht haben. "Ich habe wirklich in drei Monaten elf Kilo zugenommen. Elf Kilo!", erzählte der Realitystar schockiert. Gemerkt habe sie es zuerst daran, dass ihre Kleidung zu eng wurde, bis ein Blick auf die Waage ihre Vermutung dann bestätigte. Kate hat auch eine Begründung für ihre Gewichtszunahme: "Das krasseste ist einfach, das ist halt so durch den Sex-Detox, weil essen tue ich eigentlich gar nicht so schlimm, aber ich habe einfach kaum Bewegung." Da sie sonst eher wenig Sport mache, fehle ihr durch den Detox die Aktivität im Alltag.

Deshalb kann Kate es kaum abwarten, dass ihre Abstinenz endlich vorüber ist. "Ich bin wirklich so froh, wenn dieser Sex-Detox vorbei ist", erklärte sie ihren Fans und fügte hinzu: "Dass ich jetzt auch noch elf Kilo schwerer geworden bin dadurch – da fragt man sich echt: 'War es das alles wert?' Das muss ich ja jetzt alles wieder abtrainieren!"

Kate Merlan und Jakub Jarecki im Juli 2022

Kate Merlan im März 2022

Kate Merlan und Jakub Merlan-Jarecki im Februar 2022

