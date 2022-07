Warum waren Anna-Maria und Bushido nicht auf Lulus Hochzeit?

Was ist zwischen ihnen passiert? Eigentlich könnte Sarah Connors (42) kleine Schwester Sophia-Luisa Lewe (30) momentan wohl nicht glücklicher sein. Die Beauty hat ihrem Liebsten nämlich vor wenigen Tagen bei einer größeren Feier erneut das Jawort gegeben. Auch die "From Sarah With Love"-Interpretin war vor Ort. Wen man jedoch nicht gesehen hat, war Lulus, wie sie ebenfalls genannt wird, Schwester Anna-Maria Ferchichi (40). Laut Medienberichten waren Bushido (43) und seine Frau wegen eines Zoffs nicht anwesend!

Wie die Bild erfahren haben will, liegen Anna-Maria, Lulu und Bushido im Clinch. Offenbar wollten Letzteren einen gemeinsamen Song zusammen aufnehmen – doch bei der Zusammenarbeit soll es dann zu einer Meinungsverschiedenheit gekommen sein. Was genau der Auslöser gewesen ist, ist nicht bekannt. Dabei schienen sich die zwei Pärchen bestens zu verstehen.

Als Anna-Marias Drillinge zur Welt gekommen sind, besuchte Lulu die große Familie zu Hause und hielt ihre Nichten sogar liebevoll auf dem Arm. Offenbar war die vermeintliche Auseinandersetzung so heftig, dass sie das Kriegsbeil nicht mal für die Hochzeit begraben konnten.

Anzeige

Instagram / valentinalewe Sophia-Luisa Lewe, kleine Schwester von Sarah Connor

Anzeige

Instagram / anna_maria_ferchichi Bushido mit Ehefrau Anna-Maria Ferchichi

Anzeige

Instagram / sarahconnor Sophia-Luisa Lewe mit ihrer Schwester Sarah Connor und weiteren Gästen auf ihrer Hochzeit

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de