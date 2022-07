Heiß! Kesha zeigt sich im sexy Latexlook bei der Comic-Con

Kesha (35) sorgte für einen Wow-Auftritt. Die "Die Young"-Interpretin ist bekannt für ihre auffälligen Outfits und ihr farbenfrohes Make-up. Egal ob auf der Bühne oder im Netz – sie begeistert ihre Fans seit Jahren mit ihrer Variabilität. Aber auch ganz in Schwarz kann sie sich durchaus sehen lassen, wie sie nun erneut bei einem Event bewies. Kesha heizte ihren Fans im sexy Latexlook ein.

Am Samstag besuchte die 35-Jährige die Comic-Con in San Diego und machte Werbung für ihre kommende Serie "Conjouring Kesha". Dafür schmiss sich die Sängerin in ein figurbetontes und ärmelloses Latex-Bustier, welches oberhalb ihres Busens zwei Ausschnitte aufwies. Dazu kombinierte Kesha eine schwarze Hose mit Schlitzen an den Knien und hochhackige Schuhe. Mit auffälligem Augen-Make-up und der strengen Frisur rundete sie ihren Look ab.

Unter ihrem Instagram-Post bestätigten ihre Fans den hotten Auftritt der Musikerin. "Du bringst mich damit gerade um", scherzte ein User unter ihren Beitrag, während ein anderer mitteilte: "Ich bin begeistert von diesem Look." Einer ihrer Abonnenten kommentierte sogar: "Meine Domina-Königin."

ActionPress / CapitalPictures Kesha bei der Comic-Con in San Diego 2022

Getty Images Kesha, Sängerin

Getty Images Kesha, Sängerin

