Geht's noch heißer? Sylvie Meis zeigt sich sexy im Urlaub

Sylvie Meis (44) gönnt sich ein paar entspannte Tage am Meer. Die Love Island-Moderatorin ist dafür bekannt, ihren durchtrainierten Körper gekonnt in Szene zu setzen. Nicht umsonst ist sie unter anderem als erfolgreiches Model bekannt und war mit ihrer eigenen Kollektion bereits das Gesicht der Dessousmarke Hunkemöller. Nun präsentierte die gebürtige Niederländerin wieder einmal ihre sexy Figur: Sylvie machte am Strand von St. Tropez einen heißen Eindruck!

Paparazzi fingen die 44-Jährige nun während ihres Urlaubs am Meer ein. Die Aufnahmen zeigen, wie die Moderatorin in einem schwarz-weiß gemusterten Bikini und einer großen schwarzen Sonnenbrille im Wasser steht und die Sonne genießt. Während sie sich im Meer abkühlt, gibt sie den Blick auf ihren durchtrainierten Körper frei, wobei vor allem ihre Bauchmuskeln gut zur Geltung kommen. Dem heißen Anblick von seiner Frau kann Niclas Castello wohl nicht widerstehen, weshalb er sich kurzerhand zu der Blondine gesellte.

Vor rund einem Monat wurde das Paar schon einmal im St.-Tropez-Urlaub gesichtet. Die beiden konnten kaum ihre Finger voneinander lassen – man sah sie händchenhaltend am Strand entlanglaufen und auf einer Strandliege kuscheln. Dabei blieb es aber nicht, denn Paparazzi erwischten Sylvie und Niclas sogar beim Knutschen!

Anzeige

MEGA / KCS Presse Sylvie Meis im Juli 2022

Anzeige

MEGA / KCS Presse Niclas Castello und Sylvie Meis in St. Tropez im Juli 2022

Anzeige

IMP Features / ActionPress Sylvie Meis und Niclas Castello im Juni 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de