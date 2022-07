Brutal: Black Alien lässt sich Schriftzug in den Kopf ritzen

Anthony Loffredos Transformation schreitet voran. In der Vergangenheit geriet der Franzose, der im Netz unter dem Namen Black Alien bekannt ist, immer wieder aufgrund seiner äußerlichen Veränderungen in die Schlagzeilen – und die könnten wohl kaum heftiger sein. Zum Beispiel wurden ihm im April auf eigenen Wunsch zwei Finger amputiert. Daraufhin sprach er von dem Vorhaben, seinen Penis zweizuteilen. Bevor er sich seiner annimmt, bearbeitete Black Alien jetzt erst mal eine andere Körperstelle: Er ließ sich einen Schriftzug in den Kopf ritzen.

Auf Instagram präsentierte der gebürtige Franzose das Ergebnis. In seinen Kopf ist der Schriftzug "Alien" in großen Buchstaben hineingeritzt worden. Offenbar filmte der Netzstar seinen neuen Körperschmuck bereits kurz nach dem Eingriff. Die Wunde schien noch sehr frisch zu sein. Damit habe er seine Transformation zu 45 Prozent abgeschlossen, meinte er. Während viele Fans Black Alien für den nächsten Schritt seiner Verwandlung feierten, reagierten andere schockiert. "Es tut beim Hinsehen so weh", schrieb zum Beispiel ein Follower.

Dass sich Black Alien von seinem Projekt unter keinen Umständen abbringen lässt, beweist er immer wieder im Netz, indem er stolz seinen transformierten Körper filmt. Kaum zu glauben, dass Anthony einst ein kleiner süßer blonder Junge gewesen ist, wie er kürzlich auf Instagram zeigte. Alles, nur nicht gewöhnlich sein, lautet wohl sein Lebensmotto. "Es schien immer unmöglich zu sein, bis man es tut", schrieb er zu dem Kinderfoto.

Instagram / the_black_alien_project Black Alien, Internetstar

Gattoo Moreno Black Aliens Kopfschriftzug

Instagram / the_black_alien_project Black Alien als Kind

