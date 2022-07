Bei Benefizkonzert: J.Lo heizt Fans in sexy Feder-Look ein

Jennifer Lopez (53) lässt es auf der Bühne krachen! Die Musikerin könnte momentan wohl kaum glücklicher sein: Nachdem die Sängerin ihren Schatz Ben Affleck (49) im Juli in Las Vegas geheiratet hat, gönnte das Brautpaar sich entspannte Flitterwochen in Europa. Für den guten Zweck stand die "Jenny from the Block"-Interpretin nun wieder auf der Bühne – dabei begeisterte Jennifer ihre Fans mit einem wilden Feder-Outfit mit Animal Print!

Jennifer trat am Samstag auf einem Unicef-Konzert auf der italienischen Insel Capri auf. Dort begeisterte sie gleich mit mehreren Outfits: Unter anderem trug sie eine elegante Robe mit Federn und Animal Print, aber auch in einem engen transparenten Glitzer-Look performte sie. Die Zuschauer waren völlig aus dem Häuschen.

Auch Fans gefiel Jennifers Styling total gut, wie sie auf Twitter deutlich machten. Dort hatte die 53-Jährige ein Foto von sich geteilt. "Du siehst einfach unglaublich aus" oder "Du sahst in dem Outfit so toll aus", schrieben ihre Bewunderer unter anderem.

MEGA / KCS Presse Jennifer Lopez und Ben Affleck in Paris im Juli 2022

MEGA Jennifer Lopez, Musikerin

MEGA Jennifer Lopez, Sängerin

