Neues Hobby: Bella Hadid macht sexy Figur beim Glasblasen

Bella Hadid (25) lebt ihre Kreativität aus. Das Model ist eigentlich dafür bekannt, die Laufstege der Welt zu erobern. Mit zarten 16 Jahren hatte die Brünette ihr erstes Debüt für ein Werbeprojekt und ist seitdem nicht mehr aus der Modewelt wegzudenken. Für ihre Karriere legte die Schwester von Gigi Hadid (27) sogar ihr Fotografie-Studium auf Eis. Nun wendete sie sich aber wohl wieder ihrer künstlerischen Seite zu: Bella lernt gerade das Glasblasen und macht dabei eine ziemlich gute Figur.

Die 25-Jährige postete auf Instagram mehrere Videos und Bilder aus einer Werkstatt. In den Clips sieht man, wie die Beauty Glas bearbeitet, indem sie es an einem Rohr befestigt in die Glut hält, mit einer Zange bearbeitet und in das Rohr pustet, um es zu formen. Dabei liefert das Model einen sexy Anblick: In einem blauen bauchfreien T-Shirt, weißen Shorts sowie blau-weißen Sneakern und einer Schutzbrille bringt die US-Amerikanerin nicht nur das Glas zum Schmelzen. Ihre harte Arbeit machte sich am Ende auch bezahlt, so konnte man Bellas angefertigte Vase mit roten Elementen in einem der Videos sehen.

Die Fans reagierten begeistert auf das neue Hobby des Models. So schrieb ein User unter den Beitrag: "Oh mein Gott, das ist so cool." In einem Kommentar eines anderen Nutzers hieß es: "Gibt es eigentlich irgendetwas, das du nicht kannst?" Einige von Bellas Followern spekulierten sogar darüber, ob dieses Video der Beginn von Bellas eigener Glasmarke sein könnte.

Instagram / bellahadid Bella Hadid im Juli 2022

Getty Images Bella Hadid im Juli 2022

Getty Images Bella Hadid bei der Pariser Fashion Week 2022

