Oh, là, là! Heidi Klum rekelt sich mal wieder sexy im Netz

Heidi Klum (49) trägt nicht mehr als nötig! Während die Germany's next Topmodel-Chefin früher penibel darauf achtete, wie sich ihre Nachwuchsmodels im Netz präsentieren, hat sie in den letzten Monaten alle ihre Prinzipien über Bord geworfen: Sie posiert fast nur noch leicht bekleidet und in aufreizenden Posen. Ein entblößter Hintern, eine blanke Brust oder gleich ganz nackt im Netz zu sein ist für sie längst kein Problem mehr: Jetzt filmte Heidi sich mal wieder im knappen Bikini.

Auf Instagram teilte das Model einen kurzen Videoclip, bei dem die Kamera von unten genau zwischen seine Beine filmt: Heidi rekelt sich darin zwischen Palmen auf einer Liege. Dabei trägt sie nichts außer einen knappen, bunten Bikini, während sie sich genussvoll nach hinten lehnt und die Arme über ihren Kopf streckt. Für die 49-Jährige ist dieser Moment an der frischen Luft wohl die perfekte Art, die neue Woche zu begrüßen – zu dem Video schrieb sie schlicht "Montag" und ergänzte einige sommerliche Emojis.

Doch nicht nur sich selbst, auch ihren Ehemann Tom Kaulitz (32) präsentiert Heidi gerne leicht bekleidet im Netz. So teilte sie zuletzt ein Foto von ihm und seinem Zwillingsbruder Bill (32) in Badehose und lichtet den Musiker auch schon mal ganz nackt ab: Auf einem Bild vom gemeinsamen Sonnenbaden bedeckte lediglich ein Handtuch seine intimste Stelle.

Instagram / heidiklum Heidi Klum im Juli 2022

Instagram / heidiklum Heidi Klum, Model

Instagram / heidiklum Heidi Klum und Tom Kaulitz im Juli 2022

