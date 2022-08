Mega-sexy: Lena Gercke präsentiert Babybauch im Abendkleid

Lena Gercke (34) setzt ihren Babybauch in Szene. Die allererste Germany's next Topmodel-Gewinnerin und ihr Partner Dustin Schöne (37) sind Eltern einer gemeinsamen Tochter. Und im Juni verkündete die Schönheit, dass Zoe bald ein Geschwisterchen bekommt. Seitdem zeigt sie immer wieder, wie gut ihr die niedliche Wölbung steht. Jetzt setzte Lena ihren runden Babybauch auf einem Event gekonnt in Szene.

Auf ihrem Instagram-Profil teilte die Moderatorin Ende Juli einige Eindrücke von einer Charity-Gala. Für das Event entschied sich Lena für ein schwarzes Kleid mit Cut-outs. In dem eng anliegenden Kleid mit dem hohen Beinschlitz kam ihre süße Kugel optimal zur Geltung. Zudem gewährte ein großer stofffreier Streifen zwischen ihrer Brust und Hüfte einen freien Blick auf den Bauch der 34-Jährigen.

Unter ihren Beiträgen zu dem Abend zeigten sich ihre Follower begeistert von dem schicken Auftritt des Models. "Wow, das Kleid an dir mit dem Babybauch ist ein Traum", schwärmte eine Userin. Ein anderer schrieb: "Du siehst atemberaubend aus."

Instagram / dustin_schoene Dustin Schöne und Lena Gercke

Instagram / lenagercke Lena Gercke, Model

Instagram / lenagercke Lena Gercke im Juni 2022

