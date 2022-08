Heiße Urlaubsgrüße: Vanessa Hudgens posiert sexy im Bikini

Vanessa Hudgens (33) heizt ihren Fans mal wieder so richtig ein! Dass sich die ehemalige High School Musical-Darstellerin gerne mal etwas freizügiger zeigt, ist schon lange kein Geheimnis mehr: Im März erschien sie bei einer Fashion Show in einem knallroten Minikleid mit nahezu freiem Blick auf ihre Brüste. Bei einer Veranstaltung auf Capri strahlte sie vor wenigen Tagen zwar in einer langen, aber dafür fast durchsichtigen Robe. Kurze Zeit später legte sie nun allerdings noch mal einen oben drauf und präsentierte sich in einem heißen Bikini!

Auf Instagram veröffentliche die 33-Jährige eine Reihe von Bildern, auf denen sie ihren durchtrainierten Körper in einem pinkfarbenen Schwimmzweiteiler in Szene setzt. Auf einem Foto streckt sie die Arme in die Luft, auf einem genießt sie auf einem Sofa ein Glas Wein und auf einem weiteren posiert sie zwischen zwei Wänden. Eine Aufnahme zeigt sie auch mit ihrer Schwester Stella, die einen ähnlichen Bikini in Gelb trägt. Mit ihr hatte Vanessa zuletzt im Januar ein Foto gepostet.

Die Fans der Schauspielerin sind von den Urlaubsbildern ganz aus dem Häuschen. Ein User kommentierte: "Die Sonne ist neidisch auf deine Schönheit". "So wunderschön" und "heiße Sommer-Barbie", schrieben zwei weitere begeistert.

Instagram / vanessahudgens Vanessa Hudgens im August 2022

Instagram / vanessahudgens Vanessa und Stella Hudgens in Italien

Instagram / vanessahudgens Vanessa Hudgens im August 2022

