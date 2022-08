Verlobte von Katie Price' Ex kritisiert ihren Erziehungsstil

Kieran Haylers (35) Verlobte ist nicht gut auf Katie Price (44) zu sprechen. Zwischen 2013 und 2021 waren das Model und der Stripper glücklich miteinander verheiratet. Nach der Trennung fand der Brite in Michelle Penticost dann eine neue Partnerin. Im März 2020 hielt er schließlich um die Hand der brünetten Beauty an. Das Verhältnis zwischen Kierans Neuer und seiner Ex-Frau ist jedoch alles andere als rosig: Im Netz kritisierte Michelle nun etwa drastisch Katies Erziehungsmethoden.

Auf ihrem Instagram-Account veröffentlichte die 39-Jährige einen Post, in dem sie über die Ex-Partnerin ihres Verlobten herzog. In ihrem Beitrag soll Michelle das einstige Boxenluder wegen ihres Lebensstils angegriffen haben. Außerdem soll sie die Art und Weise, wie Katie mit ihren fünf Kindern umgeht, kritisch hinterfragt und verspottet haben. So soll in dem Post beispielsweise gestanden haben, dass die Beauty-OP-Liebhaberin ihren Alltag so gestalten würde, als sei sie "verrückt". Mittlerweile wurde der Beitrag allerdings wieder gelöscht.

Aktuell ist es der 44-Jährigen zudem gerichtlich untersagt, die Verlobte ihres Ex-Mannes direkt oder indirekt zu kontaktieren. Grund hierfür ist ein Vorfall, der sich 2019 auf einem Schulhof ereignete und bei dem Katie Michelle unter anderem als "dumme Schlampe" beschimpfte. Daraufhin bekam der Reality-TV-Star ein fünfjähriges Kontaktverbot auferlegt, das er Anfang des Jahres jedoch in Form einiger hasserfüllter Nachrichten gebrochen hatte.

Instagram / officialkieranhayler Kieran Hayler und seine Verlobte Michelle Penticost im Juli 2022

Getty Images Katie Price und Kieran Hayler bei einer Benefizveranstaltung in London, 2016

Instagram / officialkieranhayler Kieran Hayler und seine Verlobte Michelle Penticost im April 2022

