T-Körbchen: Stören Martina Bigs XXL-Brüste beim Sex?

Martina Big (34) teilt einen Einblick in ihr Schlafzimmer! Die ehemalige Stewardess wurde vor einigen Jahren durch ihre heftige optische Verwandlung bekannt: Mithilfe von Bräunungsinjektionen veränderte das Model seine Hautfarbe von Weiß zu Schwarz und ließ sich zudem so oft die Brüste vergrößern, dass diese zwischenzeitig jeweils sieben Kilo wogen. Doch stört ihr XXL-Busen Martina gelegentlich im Alltag – oder in ihrem Sexleben? Promiflash hat da mal nachgehakt!

"Es ist anders. Das ist klar", beteuerte die 34-Jährige im Interview mit Promiflash die Veränderung in ihrem Liebesleben durch ihre Mega-Oberweite. Martina schilderte, von Natur aus ein D-Körbchen gehabt zu haben – jetzt sei es ein T-Körbchen. "Da ist schon eine andere Übung nötig. Nach jedem Fill-up ist aber auch der Kitzel wieder da. Weil du es da auch immer noch mal neu ausprobieren musst! Es wird nie langweilig", freute sie sich.

Im Bett läuft es mit der üppigen Oberweite also Bestens – doch wie sieht das im Alltag aus: Stören ihre Brüste da? Gegenüber Promiflash versicherte Martina: "Die Medien sagen ja immer, das wäre so gefährlich – aber mir ist nichts aufgefallen." Sie gab jedoch auch zu, dass ihr Busen gelegentlich im Weg sei.

Ken McKay/ITV/REX/Shutterstock/ Action Press Martina Big und ihr Mann Michael 2017

Martina Big Martina Big

Martina Big Martina Big und Ehemann Michael

