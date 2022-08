Sex-Detox: So war die erste Nacht für Kate Merlan und Jakub!

Das Warten hat sich offenbar gelohnt! Kate Merlan (35) und Jakub Merlan-Jarecki (26) haben sich in den vergangenen Wochen einem eher ungewöhnlichen Projekt unterzogen – immerhin hatten die zwei sich entschlossen, einige Monate lang komplett auf Zärtlichkeiten verzichten zu wollen und sich einem Sex-Detox zu unterziehen. Nun ist die Geduldsprobe endlich vorbei! Im Netz verrieten Kate und Jakub, wie ihre erste gemeinsame Nacht nach dem Sex-Entzug war!

Via Instagram gaben Kate und Jakub am Dienstag einen detaillierten Bericht darüber, wie die beiden ihre erste Nacht nach der mehrmonatigen Sexpause verbracht hatten. "Es war wirklich sehr hart, aber dieser Abend hat sich so was von gelohnt. Wir sind übereinander hergefallen wie so wilde Tiere", plauderte Jakub aus und verriet, dass er sich für ihre gemeinsame Nacht etwas ganz Besonderes einfallen ließ – denn für ihr Sex-Detox-Ende buchten sich der Ex-Kicker und die Reality-TV-Bekanntheit in ein schönes Hotel ein und feierten den Abschluss ihrer Geduldsprobe mit Zimmerservice, Champagner und Co.

Dabei versicherten die beiden auch, dass ihr Detox die beste Entscheidung gewesen sei – immerhin hätten die Temptation Island V.I.P-Kandidaten nach ihrer Sex-Flaute ganz neue Erfahrungen im Bett gemacht. "Es war wie in einem Rausch. Es war so eine Spannung, so elektrisierend", berichteten die zwei weiter.

Anzeige

Instagram / katemerlan Kate Merlan und Jakub Jarecki im Juli 2022

Anzeige

Instagram / katemerlan Kate und Jakub Merlan, Juni 2022

Anzeige

Sonstige Kate Merlan und Jakub Jarecki bei ihrer Hochzeit

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de