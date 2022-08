Dieter Bohlen verrät: Auch mit 68 ist ihm Sex noch wichtig!

Dieter Bohlen (68) ist so verliebt wie am ersten Tag! Vor 16 Jahren lernte der DSDS-Juror seine Carina Walz kennen – und lieben. Seitdem gehen sie gemeinsam durchs Leben und könnten kaum glücklicher sein. Nach mehreren Beziehungen mit unter anderem Verona Pooth (54) und Nadja Abd el Farrag (57) scheint Dieter jetzt die Richtige gefunden zu haben. Offenbar ist der Sänger endlich angekommen. Jetzt hat er verraten, dass ihm auch mit 68 Jahren ein gesundes Sexleben noch besonders wichtig ist.

Mit dem Alter hat das wohl nichts zu tun, zumindest wenn es nach dem Poptitan geht. Sex bedeutet ihm auch heute noch sehr viel. "Genauso wie vor 30 Jahren", sagte er im Interview zu Bild. Dass er fast 70 ist, spielt für Dieter dabei also keine Rolle. "Da hat sich nichts geändert!", fand er. Das könnte aber auch damit zusammenhängen, dass Dieter immer noch top fit ist. Denn sich trainiert zu halten und regelmäßig Sport zu treiben, ist ihm fast genauso wichtig.

Seine Fans lässt Dieter regelmäßig an seinem Liebesglück teilhaben und teilt immer wieder süße Schnappschüsse und verliebte Urlaubsbilder mit seiner Carina. In seiner letzten DSDS-Staffel 2021 präsentierte er sie dann sogar vor der Kamera. 2023 kehrt Dieter nach einem Jahr Pause als Juror in die Castingshow zurück. Vielleicht ist Carina dann ja auch wieder gemeinsam mit ihm zu sehen.

Instagram / dieterbohlen Carina Walz und Dieter Bohlen im Mai 2022

TVNOW / Stefan Gregorowius Carina Walz und Dieter Bohlen bei DSDS

Getty Images Dieter Bohlen bei "Deutschland sucht den Superstar"

