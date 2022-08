Intimitätskoordinatoren halfen Emma Thompson bei Sexszenen

Emma Thompson (63) gibt Aufschluss darüber, wie sie mit intimen Situationen am Set umgeht. Durch ihre Rolle in "Eine zauberhafte Nanny", "I Am Legend" oder "Tatsächlich... Liebe" hat die britische Schauspielerin weltweit Bekanntheit erlangt. Auch wenn sie bereits seit über 30 Jahren zu Hollywoods Schauspiellegenden gehört, sind Nacktszenen noch immer Neuland für die gebürtige Londonerin. In einem Interview verriet sie nun: Sogenannte Intimitätskoordinatoren haben Emma dabei geholfen, sich bei Sexszenen wohlzufühlen!

Während eines Auftritts in der australischen Radiosendung Fitzy & Wippa wurde Emma gefragt, wie sie bei Dreharbeiten mit erotischen Sequenzen umgehen würde – denn an einem Filmset befinden sich eine Vielzahl fremder Menschen, was für die Schauspieler eher unangenehm ist. Ihre Antwort: Intimitätskoordinatoren – das sind Personen, die im Rahmen einer Theater, Film- oder TV-Produktion darauf achtgeben, dass am Set respektvoll miteinander umgegangen wird. Immerhin könne man solch heikle Szenen ihrer Meinung nach oftmals nicht einfach so improvisieren und sich als Schauspieler nicht richtig fallen lassen.

"Es gibt eine Kamera und eine Crew, man ist nicht allein in einem Hotelzimmer. Man ist von einem Haufen Kerlen umgeben, die Sachen tragen. Es ist also keine angenehme Situation, Punkt", stellte sie in dem Gespräch klar und fügte hinzu, dass diese Koordinatoren fantastische Arbeit leisteten und sie sich dadurch bei Sexszenen wohlgefühlt habe.

Getty Images Emma Thompson, Schauspielerin

Getty Images Emma Thompson im Juni 2022

Getty Images Emma Thompson, Schauspielerin

