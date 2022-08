Channing Tatum schwärmt von Zoe Kravitz' Regisseur-Talent!

Channing Tatum (42) findet liebevolle Worte für Zoe Kravitz (33)! Bereits Anfang vergangenen Jahres kamen erstmals Liebesgerüchte um die beiden Schauspieler auf. Seither gehen der Magic Mike-Star und die "The Batman"-Darstellerin gemeinsam durchs Leben. Allerdings nicht nur in privater Hinsicht – denn auch beruflich starten die beiden Verliebten gemeinsame Projekte. Vor allem die Zusammenarbeit für ihren neuen gemeinsamen Streifen scheint wunderbar zu klappen: In einem Interview schwärmte Channing nun von Zoe und ihrem Talent!

In einem Interview mit Entertainment Tonight fand Channing liebevolle Worte für seine Freundin und lobte sie für ihr berufliches Talent – denn aktuell dreht das Paar gemeinsam den Film "Pussy Island", bei dem Zoe Regie führt und der 42-Jährige eine Hauptrolle ergattert hatte. "Ich bin voller Ehrfurcht. [...] Sie ist einer der bedachtesten Menschen, die ich je in meinem Leben getroffen habe", versicherte er.

Außerdem erklärte er weiter, dass sich seine Auserwählte deutlich besser als Regisseurin schlagen würde, als er bei seinem letzten Regieprojekt. "Ich habe das kaum überlebt und sie macht das einfach großartig", verriet er begeistert. Fairerweise leitete der Schauspieler dabei nicht nur die Dreharbeiten, sondern stand auch selber für eine Hauptrolle vor der Kamera.

Channing Tatum im August 2021

Zoe Kravitz bei der "The Batman"-Premiere, Februar 2022

Channing Tatum im Juni 2022

