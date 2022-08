Nach Operation: Kate Merlan bekam Nasenbluten während Sex!

Es wird wohl weiterhin keinen Geschlechtsverkehr zwischen Kate Merlan (35) und Jakub Jarecki (26) geben! Die beiden legten für drei Monate einen Sex-Detox ein. Vor wenigen Tagen konnten sie endlich wieder Zärtlichkeiten austauschen, doch damit ist es wohl nun schon wieder vorbei: Die Influencerin hat gerade eine Nasen-OP hinter sich und darf laut ihrem Arzt erst mal keinen Sport machen. Auch Sex ist tabu. Trotzdem versuchten Kate und Jakub, miteinander intim zu werden – doch das endete mit Nasenbluten!

Die Beauty sprach mit ihren Fans in ihrer Instagram-Story offen über den Versuch, mit ihrem Mann ein Schäferstündchen einzulegen. Auch wenn die einstige Temptation Island V.I.P.-Kandidatin sich so wenig wie möglich bewegt habe, sei ihr irgendwann schwindlig und schwarz vor Augen geworden. "Ich habe voll den Kreislaufzusammenbruch bekommen […]. Meine Nasenlöcher waren eh schon so blutig, dann haben die wieder angefangen zu bluten", berichtete die 35-Jährige und fügte hinzu: "Kann man alles vergessen. Ich kann nichts machen. Ich muss am besten einfach nur daliegen, keiner darf mich anfassen."

Trotzdem können die beiden kaum die Finger voneinander lassen. So sieht man in einem Boomerang einige Stunden später Jakub und seine Frau beim Kuscheln: Während die Influencerin auf dem Rücken liegt, macht es sich der Ex-Fußballer auf ihrem Bauch bequem und küsst ihren Hals. "Gar nicht so einfach das Ganze", schrieb Kate zu dem kurzen Video mit einem lächelnden Emoji dazu.

RTL / Frank Fastner Kate Merlan und Jakub Jarecki

SAT.1 Kate Merlan, ​"Promis unter Palmen"-Kandidatin 2021

Instagram / katemerlan Jakub Jarecki und Kate Merlan im August 2022

