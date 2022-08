Sex-Skandal: Wie denkt Armie Hammer über kommende Doku?

Vor einigen Tagen wurde der Trailer zu "House of Hammer" veröffentlicht. In der Dokumentation enthüllen einige Frauen, die mit Schauspieler Armie Hammer (35) intim geworden sind, schockierende Details über ihre Beziehungen zu dem "Call Me By Your Name"-Star. Er selbst widersprach den Vorwürfen bisher. Darüber, dass das Thema in einer Doku jetzt derart öffentlich aufgerollt wird, scheint Armie nicht gerade begeistert zu sein.

Ein Insider berichtete "Entertainment Tonight", dass Armie versucht habe, an sich zu arbeiten, sich darauf zu fokussieren, Zeit mit seiner Ex-Frau Elizabeth (39) und seinen Kindern zu verbringen und Dinge wiedergutzumachen. Zudem habe er einen Entzug gemacht. Dass der Trailer zu der Dokumentation jetzt veröffentlicht wurde, fühle sich für Armie wie ein großer Schritt zurück an. "Es ist schwierig für ihn, dass das Ganze jetzt wieder in den Fokus der Öffentlichkeit gerückt wird, besonders, weil auch ein Familienmitglied involviert ist", verriet die Quelle. Denn auch Armies Tante Casey Hammer lässt sich in der Doku über ihn und die Familienverhältnisse aus.

Die Vorwürfe gegen Armie Hammer reichen über Missbrauch bis hin zu angeblichen Kannibalismusfantasien. Seitdem konnte er sich nicht rehabilitieren und hat sich mehr oder weniger unfreiwillig aus dem Schauspielgeschäft zurückgezogen. Seine Agentur und einige Filmprojekte kündigten ihm nach den Skandalen die Zusammenarbeit.

Getty Images Armie Hammer bei einer Veranstaltung in Los Angeles

Getty Images Armie Hammer und Elizabeth Chambers bei den Film Independent Spirit Awards im Februar 2019

Netflix Armie Hammer und Lily James in "Rebecca"

