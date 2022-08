Ein Monat nach Geburt: Katharina Damm zeigt After-Baby-Body

Katharina Damm gibt ein Body-Update! Mitte Juli hießen die YouTuberin und ihr Partner Leo ihr erstes gemeinsames Kind willkommen. Die Influencerin brachte Töchterchen Lorena zur Welt. Zwar hat sie die Geburt in positiver Erinnerung, doch von fiesen Verletzungen blieb die frischgebackene Mutter trotzdem nicht verschont. Inzwischen genießt sie die Zeit mit ihrem Baby aber in vollen Zügen. Einen Monat nach der Entbindung präsentierte Katharina nun auch die Entwicklung ihres Körpers – und staunte!

In ihrer Instagram-Story posierte die Neu-Mama nur in BH und engen Shorts, um ihren After-Baby-Body zu zeigen. Nur vier Wochen nach der Geburt ist von ihrer Babykugel fast nichts mehr zu sehen. "Nicht nur mein Bauch ist zurückgegangen, sondern auch mein Arsch. Das nenne ich mal 'No Ass'", kommentierte Katharina ihre Figur und zeigte sich selbst verblüfft: "Ich finde das so verrückt, wie sich der Körper verändert."

In der Schwangerschaft hatte Katharina vor allem in Stylingfragen mit ihrer Babykugel zu kämpfen. "Das ist schwierig mit Outfits, weil viele Sachen, die man so trägt, sehen mit einem Bauch ganz komisch aus. Also man hat oft so Obelix-Vibes", klagte der Webstar in einem YouTube-Video. Abgesehen davon hatte sie allerdings keinerlei Beschwerden.

Instagram / katharinadamm_official Katharina Damm mit ihrer Tochter Lorena Mara

Instagram / katharinadamm_official Katharina Damm einen Monat nach der Geburt ihrer Tochter

Instagram / katharinadamm_official Katharina Damm, Influencerin

