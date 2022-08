Socke über Penis: Kid Cudi posiert nackt bei Cover-Shooting

Kid Cudi (38) zeigt sich so offenherzig und selbstbewusst wie nie. Nach psychischen Problemen und einem Schlaganfall im Jahr 2016 musste sich der "Day'N'Night"-Interpret monatelang zurück ins Leben kämpfen. Jetzt erschien dieses Jahr endlich sein Debütalbum auf Streamingplattformen und es scheint ihm so gut zu gehen wie nie. Das stellte Kid Cudi jetzt unter Beweis, als er fast komplett nackt und in stolzer Pose für ein Magazin shootete.

Bei einem Shooting für eine Cover-Story für Esquire posierte der Rapper für ein Foto, das Page Six Style vorliegt, mit nichts bekleidet außer einer Socke von Dior über seiner Männlichkeit. Breitbeinig und die Arme vor dem Körper gekreuzt, strotzte der Künstler nur so vor Selbstbewusstsein. "Ich kann wirklich sagen, mit 38, dass ich mich selbst liebe. Und das hätte ich vor sechs Jahren nicht sagen können. Jetzt kann ich das selbstbewusst sagen und das sieht man", offenbarte er dem Magazin. Auch für das Cover-Foto verzichtete er auf ein Shirt, trug aber immerhin eine rote Hose und über der Schulter lässig einen karierten Mantel von Dior, wobei sein Nippelpiercing noch gut sichtbar war.

In einem anderen Teil der Cover-Story erzählte Kid Cudi, dass er auf der Suche nach Liebe sei: "Ich möchte eine Freundin. Ich will mit jemandem zusammen sein. Die meisten Menschen denken, dass ich es genieße, single zu sein. Aber ich bin ein Beziehungsmensch! Mein Ziel ist es, jemanden zu finden." Außerdem wolle er heiraten und auch noch weitere Kinder bekommen.

Anzeige

Getty Images Kid Cudi im Mai 2022 in Los Angeles

Anzeige

Getty Images Kid Cudi, CFDA Fashion Awards 2021

Anzeige

Getty Images Kid Cudi, Rapper

Anzeige

Wie findet ihr Kid Cudis freizügiges Foto? Sexy! Für mich ist das nichts. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de