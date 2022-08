Channing Tatum und Zoe Kravitz sind total verliebt im Urlaub

Channing Tatum (42) und Zoe Kravitz (33) sind gerade wohl mehr als glücklich miteinander! Im vergangenen Jahr kamen erste Gerüchte auf, dass der Magic Mike-Darsteller mit der Tochter von Lenny Kravitz (58) angebandelt haben soll – im Oktober teilten sie dann ihr erstes gemeinsames Foto. Seitdem finden sie öffentlich immer wieder süße Worte füreinander. Nun lassen sie allerdings eher Taten für ihre Liebe sprechen: Channing und Zoe turteln im Urlaub, was das Zeug hält!

Paparazzibilder, die unter anderem Page Six vorliegen, zeigen den 42-Jährigen und die Sängerin auf einer Jacht vor der Küste von Positano in Italien. Sie haben es sich auf dem Deck gemütlich gemacht: Während Zoe sich leicht nach hinten lehnt, um die Sonne zu genießen, beugt sich Channing über sie und gibt ihr einen innigen Kuss. Auf weiteren Aufnahmen ist zu sehen, wie sich die beiden eng umschlungen in den Armen liegen und im Meer schwimmen.

Erst vor wenigen Tagen hatte Zoe, die Channing am Set von "Pussy Island" kennenlernte, in den höchsten Tönen von ihrem Liebsten geschwärmt. "Ich bin wirklich dankbar, dass dieser Film ihn in mein Leben gebracht hat", betonte die 33-Jährige gegenüber The Wall Street Journal. Sie habe schon vorher gespürt, dass der zweifache Vater der Richtige für die Rolle sei: "Deshalb fühlte ich mich zu ihm hingezogen und wollte mich mit ihm treffen."

Getty Images Channing Tatum im Juni 2022

Instagram / channingtatum Channing Tatum und Zoe Kravitz an Halloween 2021

Getty Images Zoe Kravitz bei der "The Batman"-Premiere, Februar 2022

