Mit wem? Nathalie Bleicher-Woth sollte vor Geburt Sex haben

Diesen Ratschlag kann Nathalie Bleicher-Woth (25) gerade nicht umsetzen! Die ehemalige Berlin - Tag & Nacht-Darstellerin erwartet ihr erstes Kind. Den Großteil ihrer Schwangerschaft hat sie auch schon hinter sich – bald darf sie ihren Sohn in den Armen halten. Wer der Vater des Kleinen ist, hat sie bisher noch nicht verraten. Doch feststeht: Zusammen ist sie mit ihm nicht mehr. Auch sonst scheint Nathalie gerade niemanden in Aussicht zu haben: Der Empfehlung, vor der Geburt Sex zu haben, kann sie nicht nachkommen!

In ihrer Instagram-Story ließ die 25-Jährige ihren Besuch beim Frauenarzt und ein Treffen mit ihrer Hebamme am Donnerstag Revue passieren. "Sehr amüsant war, dass mir empfohlen wurde, Geschlechtsverkehr zu haben. Ich dachte so: 'Ok, mit wem?'", witzelte Nathalie. Durch den Sex soll die Geburt angeregt werden: "Also er könnte dann rein theoretisch kommen, aber ich war so: 'Das fällt weg. Das geht nicht. Nicht, weil ich es nicht kann – ich glaube, hätte ich jemanden, würde ich auf jeden Fall Sex haben, aber so... nee'", fasste die Berlinerin zusammen.

Dass sie ihren Sohn alleine aufziehen wird, stimmt Nathalie zwar traurig – dennoch bereut sie die Schwangerschaft nicht. "Ich hätte niemals damit gerechnet, dass Baby L und ich so aufs Krasseste im Stich gelassen werden und uns so viel angetan wird, aber mein Kind kann dafür ja nichts", erklärte die Influencerin vor wenigen Wochen in einem Q&A.

Instagram / nathalie_bw Nathalie Bleicher-Woth, Influencerin

Instagram / nathalie_bw Nathalie Bleicher-Woth, Dezember 2021

Instagram / nathalie_bw Nathalie Bleicher-Woth, Influencerin

