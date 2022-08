War schlechter Sex der Grund für Kim K. und Petes Trennung?

Konnte Kim Kardashian (41) etwa nicht im Bett abliefern? Vor wenigen Wochen wurde bekannt, dass die Beziehung der Unternehmerin mit Pete Davidson (28) nach neun Monaten zerbrochen ist. Weder die vierfache Mutter noch der Comedian haben sich bisher zu ihrer Trennung geäußert. Über die Gründe für das Liebes-Aus gab es seither immer wieder Spekulationen. Nun behauptete ein Insider: Pete soll vom Sex mit Kim gelangweilt gewesen sein.

"Kim war zu selbstverliebt und zu verklemmt, um Pete befriedigen zu können, so sagt er selbst", plauderte die Quelle gegenüber Globe Magazine aus. Angeblich soll es den 28-Jährigen gelangweilt haben, dass wohl immer nur er sich Mühe gab. Zudem soll er Freunden erzählt haben, dass Kim sehr unsicher sei und im Bett Bestätigung benötige. "Für ihn ist das sehr abtörnend", erklärte der Informant.

Laut dem Insider soll Pete seine Ex gegenüber seinen Freunden auch als "Langweilerin" bezeichnet haben. "Er will sich mit einer Frau austoben, die ihn wirklich versteht und mit seinem Sex-Trieb mithalten kann, was Kim absolut nicht konnte", betonte die Quelle. Ob Kims angebliche schlechte Performance im Bett wirklich der Grund für das Liebes-Aus war, wissen wohl nur die Unternehmerin und Pete selbst.

Instagram / kimkardashian Pete Davidson und Kim Kardashian im Juli 2022

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian und Pete Davidson

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian und Pete Davidson, Mai 2022

Denkt ihr, dass wirklich der Sex Grund für das Liebes-Aus von Kim und Pete war? Das kann ich mir schon vorstellen. Nein, das glaube ich nicht. Abstimmen Ergebnis anzeigen



