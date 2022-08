Beim "She Hulk"-Dreh: Jameela Jamil zog sich Verletzung zu

Jameela Jamil (36) gab für "She Hulk" alles! Im vergangenen Jahr verkündete Disney+, dass die Cousine von Bruce Banner (gespielt von Tatiana Maslany, 36), die ähnliche Kräfte wie der legendäre Hulk besitzt, eine eigene Adaption bekommt – demnächst soll die erste Staffel auf der Streamingplattform abrufbar sein. Vor wenigen Wochen wurden dann noch mehr Details zu der neuen Show bekannt gegeben: Jameela spielt die Bösewichtin Titania – und für diese Rolle ging die Schauspielerin an ihre körperlichen Grenzen!

Auf der Premiere der Serie berichtete Jameela von ihrer Stuntarbeit – und dass sie sich bei den Dreharbeiten einige intime Verletzungen an ihrem Gesäß zuzog: "Ich hatte Schmerzen an einer Stelle, von der ich gar nicht wusste, dass sie existiert. [...] ich habe mir einen Muskel in meinem Arschloch gezerrt. Ich wusste nicht, dass das möglich ist", gestand die "The Good Place"-Darstellerin ehrlich gegenüber ET Online.

Für die Rolle der Titania musste die Schauspielerin Kampfsportarten wie Jiu-Jitsu und Kung-Fu beherrschen. Trotz der zugezogenen Verletzung genoss es Jameela, am Set aus ihrer Komfortzone herausgeholt zu werden: "Ich durfte alle meine Stunts so gut wie selbst machen! Und das war etwas, was ich vorher noch nie gemacht habe, weil ich der ultimative Stubenhocker bin."

Disney Tatiana Maslany als She-Hulk

Getty Images Jameela Jamil, Schauspielerin

Instagram / jameelajamilofficial Jameela Jamil im Juli 2021

