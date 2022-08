"Sex Education"-Staffel vier: Dieser Schauspieler ist dabei!

Bei Sex Education steht viel Veränderung an! Aktuell wird die vierte Staffel der Erfolgsserie in Wales gedreht. Weil die dritte Staffel mit der Schließung des Hauptspielorts, der Moordale Secondary School, endete, gab es die Möglichkeit, neue Charaktere einzuführen. Außerdem verkündete unter anderem die Ola-Nyman-Darstellerin Patricia Allison (27), dass sie aus der Serie aussteigt. Doch kein Grund zur Trauer: Dafür sind sieben neue Schauspieler in Staffel vier dabei!

Neben Thaddea Graham, Marie Reuther und Felix Mufti, Anthony Lexa, Alexandra James sowie Imani Yahshua gehört auch Dan Levy (39) zu den Neuen bei "Sex Education"! Netflix gab auf Instagram bekannt, dass der "Schitts Creek"-Darsteller in der Dramedy einen berühmten Autor spielen wird. Er wird am Ivy League College arbeiten und damit Tutor von Maeve (Emma Mackey, 26) sein. Details zu den Rollen der anderen neuen Darsteller weiß man allerdings noch nicht.

Die Info über Dans Rolle als Maeves Tutor wird viele Fans der Serie aufatmen lassen. Zuletzt wurde nämlich vermutet, dass Hauptdarstellerin Emma die Serie nach der dritten Staffel ebenfalls verlässt. "Die bittersüße Realität ist, dass ich nicht mein ganzes Leben lang 17 bleiben kann", hatte sie in einem Interview mit Hunger klargestellt. In Zukunft sehe sie sich eher hinter der Kamera.

Getty Images Dan Levy bei den Oscars 2022

Getty Images Dan Levy, Schauspieler

Netflix Emma Mackey als Maeve in "Sex Education"

