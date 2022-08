Sehr gewagt! Dua Lipa posiert sexy im kleinen Schwarzen

Dua Lipa (27) bringt ihre begeisterten Fans erneut zum Schwitzen! Seit Jahren ist die "Levitating"-Sängerin ein gefeierter Popstar – aber auch modisch beweist sie immer wieder, was sie drauf hat! Während Dua bei Red-Carpet-Auftritten in glamourösen Outfits strahlt, überzeugt sie bei ihren Bühnen-Performances, aber auch auf Social Media mit heißen Looks. Wie auch jetzt: Dua heizte ihren Fans mit mehreren Aufnahmen ordentlich ein!

Mit der Bilderreihe auf ihrem Instagram-Account wurden Duas Fans sicherlich ziemlich heiß: Die "Don't Start Now"-Interpretin präsentierte in einem durchsichtigen Mesh-Kleid mit drapierten Bralette-Einsätzen, einem schwarzen Rock und einem sehr auffälligen Cut-Out an der Hüfte ihren Hammer-Body. Um das knappe Outfit komplett zumachen, wählte die Beauty schwarze Boots und klobigen, silberfarbenen Schmuck. "Lasst uns auf Partys gehen", schrieb die 27-Jährige unter dem hotten Post.

Duas Fans sind ganz aus dem Häuschen! Während einige Follower keine Worte fanden und nur zahlreiche Flammen- und Herz-Emojis tippen konnten, kommentierten auch einige User den Post: "Dua Lipa ist meine Religion!", "Wow, einfach wunderschön" oder "Die sexieste Frau der Welt", hieß es unter anderem.

Anzeige

Instagram / dualipa Dua Lipa, Sängerin

Anzeige

Instagram / dualipa Dua Lipa, Sängerin

Anzeige

Instagram / dualipa Dua Lipa, Sängerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de