"Ekelhaft": Holly Madison spricht über Sex mit Hugh Hefner

Holly Madison (42) packt über ihre sexuellen Erfahrungen mit Hugh Hefner (✝91) aus. Von 2001 bis 2008 gehörte die Blondine zu den offiziellen Freundinnen des Unternehmers. Diese Zeit hat sie aber heute nicht positiv in Erinnerung, im Gegenteil: Die Influencerin beschrieb die Zeit mit dem Playboy-Gründer als äußerst traumatisierend. 2017 starb der Verleger. Nun ging Holly weiter ins Detail und packte sogar über ihr Sexleben mit Hugh aus.

In ihrem Podcast "Girls Next Level" sprach Holly über den Sex mit Hugh und beschrieb ihn als "ekelhaft". Danach habe sie sich immer benutzt gefühlt. Generell sei der Verkehr eine "lästige Pflicht" gewesen: "Wir dachten, dass wir müssen, wenn wir nicht aus dem Haus geschmissen werden wollen. Alle wollten nur, dass es so schnell wie möglich vorbeigeht."

Lange habe der Sex auch nie gedauert, besonders aktiv sei Hugh dabei auch nicht unbedingt gewesen. "Er bewegte sich nicht. Er war wie ein Klotz in der Mitte des Bettes", berichtete die heute 42-Jährige weiter.

Anzeige

Getty Images Ex-Playmate Holly Madison

Anzeige

Getty Images Hugh Hefner und Holly Madison

Anzeige

Instagram / hollymadison Holly Madison, Juni 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de