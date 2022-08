Wegen tiefer Wunde: Gina Alicia musste in ein Krankenhaus

Das muss wohl richtig wehgetan haben! Gina Alicia testete im Jahr 2021 bei Temptation Island die Treue von vier vergebenen Männern – und wurde dadurch bekannt. Ein Jahr später nahm sie an weiteren Reality-TV-Shows wie Ex on the Beach und Are You The One – Reality Stars in Love teil. Auch im Netz zeigt sich die Beauty gern und teilt oft Eindrücke aus ihrem Alltag mit ihren Fans. Doch nun sorgte sie für einen Schock: Gina verletzte sich so stark am Finger, dass sie ins Krankenhaus musste!

In ihrer Instagram-Story berichtete die Influencerin von ihrem Unfall. Eigentlich wollte der Realitystar ein paar alte Klamotten auf einem Flohmarkt verkaufen und mit ihren Fans Zeit verbringen. Doch beim Aufbauen der Kleiderstangen rutschte die Konstruktion auseinander und bohrte sich in den Finger der TV-Bekanntheit. Anstatt einen Arzt wegen der tiefen Wunde aufzusuchen, blieb Gina auf dem Flohmarkt und fuhr erst im Anschluss in eine Klinik. "Ich hab das ganze Krankenhaus zusammengeschrien", berichtete die Beauty und fügte hinzu: "Ich war fix und fertig, verheult, Kreislauf am Arsch und einfach kaputt vom ganzen Tag."

Mittlerweile gehe es Gina aber schon deutlich besser. Nach der Behandlung ihres Fingers konnte die Influencerin wieder direkt nach Hause. Allerdings soll sie ihren stark geschwollenen Finger regelmäßig kühlen und still halten, damit sich die Wunde nicht entzündet. Sonst könnte es sein, dass sie noch mal eine Klinik aufsuchen müsse.

Anzeige

Instagram / ginaaliciaofficial Gina Alicia zeigt ihren verletzten Finger

Anzeige

Instagram / ginaaliciaofficial Gina Alicia, "Ex on the Beach"-Kandidatin

Anzeige

RTL / Frank Fastner Gina Alicia, "Ex on the Beach"-Kandidatin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de