Vor Ayda: Robbie Williams sehnte sich nach Sex mit Fremden!

Seit seiner Ehe hat sich Robbie Williams (48) ziemlich verändert! Im Jahr 2010 gaben sich der Sänger und die türkisch-US-amerikanische Schauspielerin Ayda Field Williams (43) das Jawort. Wie vernarrt die Eltern von drei gemeinsamen Kindern noch immer ineinander sind, teilen sie immer wieder stolz mit ihren Fans im Netz. Dabei war der einstige Take That-Sänger nicht immer so handzahm, wie er sich selbst erst kürzlich in einem Interview erinnerte. Seit er mit Ayda liiert ist, hat sich vor allem in Sachen Sex einiges für Robbie verändert!

In einem Interview mit Grazia verriet Robbie, dass ihm seine Liebste alles geben würde, was er braucht. Wie der Sänger in dem Gespräch erklärte, hätte er in den 90er-Jahren viele Affären und große Freude daran gehabt, mit unbekannten Menschen ins Bett zu steigen. "Mein Ding war Sex mit Fremden. Ich wusste nicht, ob ich das aufgeben könnte", offenbarte der gebürtige Brite und fügte hinzu, dass er seit seiner Ehe jedoch keinerlei Verlangen mehr danach habe, diese Dinge zu tun.

Dass er kein Interesse mehr daran hat, mit fremden Personen ins Bett zu hüpfen, machte Robbie dabei vor allem an einer Situation fest. "Ich habe gestern Abend zu ihr gesagt, dass es wirklich etwas Besonderes ist, dass wir den ganzen Sommer über mit vielen wirklich gut aussehenden Leuten zusammen sind", sagte er in einem Gespräch zu seiner Frau. Damit wurde ihm scheinbar bewusst, wie sehr ihn seine Liebste noch immer verzaubert.

Getty Images Robbie Williams, Sänger

Instagram / aydafieldwilliams Robbie Williams und seine Frau Ayda Field

Olivier Borde / Bestimage Celebs / actionpress Robbie Williams und Ayda Field Williams

