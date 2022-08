Wie Pamela Anderson: So sexy posiert Sophia Thiel am Strand

Sophia Thiel (27) weiß, wie man mit seinen Reizen spielt. Die Fitness-Influencerin verschwand 2019 plötzlich von der Bildfläche. Der Grund: Die Blondine legte wegen mentaler Probleme und einer Essstörung eine Netz-Pause ein. Erst im vergangenen Jahr meldete sich die Beauty endlich wieder zurück und teilt seitdem wieder gerne Eindrücke aus ihrem Leben. Nun zeigte sich die Blondine sogar besonders sexy: Sophia posierte wie Pamela Anderson (55) in dem Film Baywatch in einem roten Badeanzug am Strand.

Die Influencerin bringt ihre Fans auf Instagram mit ihren neuesten Schnappschüssen zum Schmelzen: In einem roten Badeanzug mit einem tiefen Ausschnitt posiert die Blondine an einem Strand in Spanien. Ihren Körper setzt die 27-Jährige dabei gekonnt in Szene, indem sie zum Beispiel auf den Knien im Wasser sitzt, ihre Hände in die Hüften stemmt und einen lasziven Blick aufsetzt. "Bewölkter Tag am Strand", schrieb die Blondine zu ihren drei Bildern und versah ihren Beitrag noch mit dem Hashtag "Baywatch". Zu Recht, denn der Badeanzug als auch die sexy Pose erinnern stark an Pamela Anderson in dem Rettungsschwimmer-Film.

Die Fans reagierten begeistert auf den Beitrag der Fitness-Influencerin. "Du wunderschöner Mensch. Ach, wunderschöne Fotos", schrieb ein User zur Bilderstrecke. In einem anderen Kommentar heißt es: "Wow Sophia, wie schön du bist." Einige ihrer Follower hinterließen Flammen- sowie Herzaugen-Emojis unter dem Post.

Instagram / sophia.thiel Sophia Thiel im August 2022

Instagram / sophia.thiel Sophia Thiel in Spanien im August 2022

Instagram / sophia.thiel Sophia Thiel, Fitness-Influencerin

