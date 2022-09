"Ex on the Beach"-Kamill zeigt Maria nach Sex kalte Schulter

War es nur eine einmalige Sache? Bei Ex on the Beach knisterte es an einem Abend zwischen den Kandidaten Maria Bell und Kamill Rutkowski gewaltig: Sie kamen sich immer näher und knutschten schließlich auch. Der Abend endete im privaten Zimmer, wo sie ihre Intimitäten vertieften. Doch schon am nächsten Morgen war anscheinend schon wieder alles zwischen Kamill und Maria verflogen!

Nachdem sie die Nacht zusammen verbracht hatten, rauchten die Reality-TV-Teilnehmer eine Zigarette und Maria sprach die komische Stimmung zwischen den beiden an. Kamill, der sichtlich kühl zu ihr war, verpasste ihr kurzerhand einen Korb. "Ich bin hier, um jemanden kennenzulernen, das ist schon richtig, aber es passt gerade nicht in meinen Lifestyle rein", erklärte der Ex von Jill Lange (22). Im Einzelinterview führte er dann noch weiter aus, dass Maria nicht sein Typ sei und eben auch 15 Jahre älter.

Die einstige Big Brother-Kandidatin zeigte sich diesbezüglich verständnisvoll und schluckte es herunter. Später hatten die beiden jedoch noch mal Zeit für sich, als sie ein Einzeldate genossen. Dort konnten sie die gemeinsame Nacht Revue passieren lassen und Maria machte ihren Standpunkt deutlich: "Mir ist auf jeden Fall wichtig, dass du dich nicht änderst mir gegenüber. Fühle dich nicht unter Druck gesetzt und denk nicht, dass ich dich jetzt liebe!" Kamill war daraufhin erleichtert, dass es zwischen ihnen auf einer lockeren Ebene bleiben kann.

TVNOW / Frank Fastner "Temptation Island V.I.P."-Verführerin Maria Bell

Instagram / kamill_rtk Kamill Rutkowski, "Ex on the Beach"-Teilnehmer

Instagram / mariahbell1 Maria Bell, Reality-TV-Star

