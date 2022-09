Pietro Lombardi wollte schon beim ersten Date Sex mit Laura

Pietro Lombardi (30) hat offenbar schon beim ersten Treffen mit Laura Maria Rypa (26) eine sexuelle Anziehung gespürt! Der Musiker und die Influencerin führen seit über zwei Jahren eine On-off-Beziehung. Seit ein paar Monaten sind die beiden wieder fest zusammen und erwarten aktuell ihr erstes gemeinsames Baby! Nun verriet der Sänger, dass Laura ihn schon beim ersten Treffen damals umgehauen hat – und er am liebsten direkt Sex mit ihr gehabt hätte!

In ihrem Podcast "Laura und Pietro – on off" spielte das Paar das Spiel "Wenn ich du wäre...". Pietro legte direkt pikant los und forderte: "Wenn ich du wäre, hätte ich mit mir beim ersten Date Sex gehabt." Die werdende Mama brach daraufhin in Gelächter aus und konterte: "Auf gar keinen Fall. Wenn ich du wäre, hätte ich mir anscheinend ein bisschen mehr Mühe geben müssen."

Das ließ der "Cinderella"-Interpret aber nicht auf sich sitzen. "Mehr Mühe geben? Ich habe mir richtig viel Mühe gegeben. Ich habe gesungen vor deinem Fenster", plauderte der Musiker aus, woraufhin Laura korrigierte, dass er auf einem Balkon gesungen habe.

Instagram / lauramaria.rpa Laura Maria Rypa und Pietro Lombardi

Instagram / pietrolombardi Pietro Lombardi mit Laura Maria Rypa, Oktober 2020

Instagram / pietrolombardi Laura Maria und Pietro Lombardi im September 2020

