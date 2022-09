So sexy posiert Matthias Schweighöfers Freundin Ruby O. Fee!

Ruby O. Fee (26) heizt ihren Fans ordentlich ein! Die "Polar"-Darstellerin und Matthias Schweighöfer (41) machten Anfang des Jahres 2019 ihre Beziehung offiziell. Seitdem zeigen sich die beiden Turteltauben gerne zusammen und teilen auch oft gemeinsame Schnappschüsse im Netz. Doch nun veröffentlichte Ruby ein Bild ohne ihren Freund Matthias – dafür posierte sie sexy in einem Bikini vor dem Spiegel.

Auf Instagram postete die 26-Jährige ein Bild, das ihr Spiegelbild zeigt. Für das Foto positionierte sich die Schauspielerin auf einem Hocker aus Holz, während vermutlich eine andere Person im Raum das Bild von ihr im Spiegel aufnahm. Dabei formte sie einen Kussmund und hielt einen Arm über ihren Kopf, während sie das Peace-Zeichen mit ihren Fingern formte. Ihre Sanduhr-Figur setzte die Brünette in einem Leo-Bikini sowie einen plüschigen Anglerhut im gleichen Muster gekonnt in Szene. "Ich war eine Vielzahl von Formen, bevor ich eine einheitliche Gestalt annahm", schrieb sie zu ihrem Beitrag dazu.

Matthias reagierte begeistert auf das Bild seiner Freundin. "Weil du in Form bist", kommentierte er Rubys Beitrag und fügte seinen Worten noch ein Flammen-Emoji hinzu. Doch auch die Fans der Schauspielerin waren hin und weg, so schrieb einer ihrer Follower: "Wie kann es sein, dass du so perfekt bist?" Viele andere Nutzer hinterließen Herzaugen- und Flammen-Emojis unter dem Post.

Getty Images Matthias Schweighöfer und Ruby O. Fee im Juni 2022 in Berlin

Getty Images Ruby O. Fee im März 2022

Getty Images Matthias Schweighöfer, Schauspieler

