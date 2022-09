Schlüpfriges Bekenntnis: Ist Madonna etwa besessen von Sex?

Madonna (64) kann wohl nicht ohne Sex! Vor rund drei Jahren machte die Queen of Pop ihre Beziehung mit dem 35 Jahre jüngeren Ahlamalik Williams öffentlich. Doch im vergangenen April wurde bekannt, dass sie sich von ihrem Toyboy getrennt haben soll. Seitdem kommen immer wieder Spekulationen auf, auf wen die Sängerin gerade ein Auge geworfen haben könnte. Denn Madonna fällt es offenbar auch schwer, ohne eine neue Flamme auszuharren. In einem Video verrät sie, dass Sex ihr extrem wichtig ist!

Auf YouTube veröffentlichte die "Material Girl"-Interpretin ein Video, in dem sie 50 intime Fragen beantwortet. Diese werden ihr von einer Person hinter der Kamera gestellt, während sie durch ein ländlich wirkendes Anwesen spaziert. So wird die Popikone gefragt, was ihre Obsession sei. "Sex", antwortete die 64-Jährige kurz und knackig. Dieselbe Antwort hatte sie auch auf die Fragen, was denn ihr größtes Laster sei, was sie im Leben motiviere und warum genau sie so erfolgreich sei. Damit ist wohl klar, dass der Blondine ein aktives Sexleben sehr am Herzen liegt.

Gibt es momentan eigentlich einen Mann in Madonnas Leben? Vor wenigen Wochen wurde die Queen of Pop zumindest mit einem Unbekannten in Italien gesichtet. Paparazzi lichteten die beiden bei einer Date Night auf Sizilien ab. Ein Foto zeigt, wie sich Madonna vertraut bei dem Blondschopf eingehakt hatte.

Instagram / madonna Madonna im August 2022

Instagram / madonna Madonna, Sängerin

Instagram / madonna Madonna im April 2022

