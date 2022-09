Wow: Steph Claire Smith strahlt nach 30 Tagen Sex-Challenge

Steph Claire Smiths (28) gute Laune kann augenscheinlich nichts kaputtmachen. Im vergangenen Monat stellten sich die Australierin und ihr Mann Josh Miller einer 30-tägigen Sex-Challenge. Doch anders als Kate Merlan (35) und Jakub Merlan-Jarecki (26) verzichtete das Paar nicht auf Sex, sondern wurde einen Monat lang jeden Tag intim miteinander. Offenbar tat diese kleine Herausforderung der Beauty und ihrem Schatz auch sehr gut. Bei einem Mädelsabend strahlte Steph nun bis über beide Ohren.

Auf ihrem Instagram-Account veröffentlichte die Fitness-Influencerin nun einige Schnappschüsse von ihr beim Ausgehen mit ihrer Freundin Laura Henshaw. Auf den Fotos schien die 28-Jährige bester Laune zu sein, denn Steph strahlte übers ganze Gesicht. In einem gelben Kleid erinnerte sie – wie sie selbst sagte – an Kate Hudsons (43) "Wie werde ich ihn los – in 10 Tagen?"-Charakter Andie Anderson. Auch die Fans waren von den Aufnahmen begeistert. "Einfach umwerfend" oder "Wow, du sieht unglaublich aus", lauteten nur einige Kommentare unter dem Beitrag.

Vor wenigen Wochen hatten Steph und Josh im Podcast des Models namens "KICPOD" bereits einige intime Details über die Sex-Challenge preisgegeben. So hatte der Vater eines einjährigen Sohnes beispielsweise erzählt, dass das Paar durch den sexintensiven Monat nun mehr Wert auf Intimität in ihrer Beziehung legen würden. Zudem habe es ihn sehr überrascht, dass seine Frau mehr Lust als er gehabt hätte, weil er eigentlich die höhere Libido habe.

Anzeige

Instagram / stephclairesmith Laura Henshaw und Steph Claire Smith im September 2022

Anzeige

Instagram / stephclairesmith Steph Claire Smith im September 2022

Anzeige

Instagram / stephclairesmith Steph Claire Smith, ihr Sohn Harvey John Miller und ihr Mann Josh Miller im April 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de