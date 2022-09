Offiziell bestätigt: Emily Ratajkowski ist wieder Single!

Sie äußert sich erstmals zu den anhaltenden Trennungsgerüchten. Emily Ratajkowski (31) und Sebastian Bear-McClard (35) haben 2018 geheiratet. Drei Jahre später krönten sie ihr Liebesglück mit der Geburt ihres Sohnes Sylvester Apollo Bear (1). Doch bereits im Juli machten erste Gerüchte die Runde, dass das Traumpaar sich getrennt haben soll. Die Laufstegschönheit äußerte sich nun erstmals zu der mutmaßlichen Trennung von ihrem Mann.

In einem TikTok-Video spricht das Model über Beziehungen in der aktuellen Zeit und bestätigt dabei die Trennung: "Ich habe das Gefühl – als jemand, der seit Kurzem Single ist und über Verabredungen und so etwas nachdenkt – ich habe das wirklich bei meinen Freunden und den Gesprächen darüber gesehen. Es ist wie, 'Nun, wer wird sie bekommen?' Anstatt dass es sich um eine wechselseitige Beziehung handelt, in der zwei Menschen potenziell Liebe entwickeln können", erklärte Emily in dem Video.

Ein Insider packte zudem aus, dass Sebastian seine Frau hintergangen haben soll. "Er ist ein Serienbetrüger. Es ist ekelhaft", wetterte die Quelle im Interview mit Page Six. Emily likte außerdem einige Twitter-Beiträge, die auf Kosten ihres Ex gingen, wie zum Beispiel: "Ich kann einfach nicht glauben, dass das kleine Arschloch Emily betrogen hat!" oder: "Mädels, wie feiern wir diese Scheidung?"

Getty Images Emily Ratajkowski und Sebastian Bear-McClard, Januar 2019

Getty Images Emily Ratajkowski, Model

Getty Images Sebastian Bear-McClard und Emily Ratajkowski, Februar 2020

