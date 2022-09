So sexy setzt Model Shanina Shaik ihren Babybauch in Szene!

Lange wird es bei Shanina Shaik (31) wohl nicht mehr dauern! Das australische Model verkündete am vergangenen Muttertag freudige Nachrichten: Sie und ihr Partner Matthew Adesuyan werden zum ersten Mal Eltern. Das Geschlecht des Babys verriet die werdende Mutter auch schon – sie und ihr Liebster erwarten einen Jungen, den sie bald schon auf der Welt begrüßen dürfen: Neue Bilder von Shanina und ihrem Babybauch zeigen, dass der Entbindungstermin wohl bald schon vor der Tür steht.

Der einstige Victoria's Secret-Engel ließ sich nun für das Magazin Gritty Pretty ablichten. Auf allen Bildern liegt der deutlich sichtbare Babybauch der Schönheit im Fokus: So posiert sie zum Beispiel in einem weißen Bikini und einem perlenbesetzten Hemd für die Kamera. Eine andere Aufnahme zeigt die Dunkelhaarige nur mit einer aufgeknöpften Jeans bekleidet. Dabei hält die werdende Mutter ihre Brüste mit einem Arm bedeckt und erlaubt damit einen guten Blick auf ihren Schwangerschaftsbauch. "Ich bin derzeit im achten Monat schwanger, was verrückt ist", erklärte die Beauty in dem Interview und verriet, dass sie sich immer einen Jungen gewünscht habe.

Auch bei Shaninas Mutter ist wohl die Vorfreude auf das Enkelkind schon groß. Für die Babyparty nahm die Mama der 31-Jährigen sogar einen weiten Weg auf sich, um nichts zu verpassen. "Meine Mutter ist extra aus Australien angereist, um dieses besondere Ereignis zu feiern", berichtete die Schönheit gegenüber E! News.

Shanina Shaik während ihrer Schwangerschaft im August 2022

Shanina Shaik, Model

Shanina Shaik im Mai 2022

