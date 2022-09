Im superknappen Leder-Look: Sarah Engels posiert total sexy!

Sarah Engels (29) zeigt sich megaheiß! Sie nimmt ihre Community im Netz gerne mit durch ihren Alltag als zweifache Mama, aber auch während ihres Jobs als Sängerin und Schauspielerin. Auch in etwas freizügigeren Looks zeigt sich die ehemalige DSDS-Kandidatin gerne und betont, wie stolz sie auf ihren Körper nach zwei Geburten ist. Jetzt modelte Sarah wieder im knappen Outfit bei einem Fotoshooting!

"Das ist mal ein krasser Look. Im Alltag natürlich niemals, aber glaube auf Fotos wird es mega", schrieb sie auf Instagram zu Aufnahmen von sich im extravaganten Styling: Für die Fotos trug Sarah einen extrem knappen Body aus Leder und kombinierte dazu schwarze Overknee-Stiefel. Und auch der zweite Look des Shootings hatte es in sich: In einem Netz-Body und mit langem Zopf rekelte sich die 29-Jährige am Boden.

"Was für ein geiles Shooting! Ich bin so gespannt auf die Fotos, ich glaube, die sind megacool geworden", freute sich die Ex-Frau von Pietro Lombardi (30) danach in ihrer Story. Es habe alles super geklappt, obwohl es am Set zum Teil chaotisch war: Sarahs ganze Familie war dabei und Sohn Alessio (7) hat vor Ort sogar noch schnell Hausaufgaben gemacht.

Instagram / sarellax3 Sarah Engels im September 2022

Instagram / sarellax3 Sarah Engels im September 2022

Instagram / sarellax3 Sarah und Julian Engels mit Alessio und Solea, Juni 2022

