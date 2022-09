"Arsch als Mensch": Anne Wünsche teilt gegen Jan Leyk aus

Anne Wünsche (31) und Jan Leyk (37) werden in diesem Leben wohl keine Freunde mehr! Die beiden kennen sich noch von den Anfängen der Realityshow Berlin - Tag & Nacht. 2020 hatte Jan dann verraten, dass er und Anne wohl mal eine Affäre gehabt hätten. Seitdem wettern die beiden im Netz immer wieder gegeneinander. Auch jetzt hat Anne wieder scharf gegen ihren Ex-Kollegen geschossen!

Anne befindet sich gerade im Urlaub auf Mallorca und lässt ihre Fans auf ihrem Instagram-Account daran teilhaben. Ohne ihre drei Kinder bedeutet die Auszeit am Ballermann natürlich auch jede Menge Party. Am Samstagabend postete sie ein Video aus einem Club, in dem Jan offenbar als DJ aufgelegt hatte. Immerhin schien er den Job als Anheizer für Anne gut gemacht zu haben: "Du bist gut und die Leute lieben es, aber du bist dennoch ein Arsch als Mensch", schrieb die Influencerin dazu, verriet zuvor aber auch, dass sie schon nicht mehr ganz nüchtern gewesen sei. Den Seitenhieb konnte sie sich demnach wohl nicht verkneifen.

Jan ist bekannt dafür, dass er seine Social-Media-Präsenz gerne dafür nutzt, um über Influencer wie Anne herzuziehen. Dabei treibt er es auch gerne mal zu weit: 2020 bezeichnete er die damals schwangere Angelina Pannek (30) sogar als "charakterlosen Schmutz" und warf ihr vor, ihre Kinder lediglich für Fame zu benutzen.

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche im August 2022 in Frankreich

RTLZWEI Jan Leyk bei "Kampf der Realitystars"

Instagram / angelina.pannek Angelina Pannek, August 2021

